СК Днепр-1 имеет некоторые нюансы с использованием легионеров, которые могут повлиять на борьбу за чемпионство.

"СК Днепр-1 предложил Шахтеру сыграть в Словакии. Матч 14-го тура между лидерами (Д-1 опережает ШД на два очка по потерянным) должен состояться 19-20 ноября в Ужгороде.

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Днепряне предлагают сыграть в Кошице – то есть, по сути, на своем поле. Расстояние между городами – сто километров. Однако есть два существенных нюанса:

1. Фактор границы. СК Днепр-1 базируется именно в Кошице. Если матч пройдет здесь, то границу придется проходить Шахтеру.

2. Фактор легионеров. На матч 12-го тура с Колосом не поехал Янис Хамаш, которого не отпустила... мама (на расстоянии все воспринимается гораздо острее). Бусанелло – в строю, но гарантии, что настроение не изменится через 10 дней, нет. Безусловно из игроков основы играть в Украине пока не отказывается только отважный "аниматор" Макс Валеф.

Если матч состоится в Ужгороде, то СК Днепр-1 скорее всего не сможет сыграть в оптимальном составе. Что очень выгодно Шахтеру, учитывая цену победы и не самые лучшие отношения между клубами. Помним, как уходил Йовичевич, какая сумма была выставлена ​​за возвращение Пихаленка... Да и где хоть один аргумент в пользу того, что поездка в Кошице выгодна Шахтеру?" – говорится на Facebook-странице ТаТоТаке.

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