СК Днепр-1 объявил шестерых соперников на зимних сборах – звездный украинец и европейские чемпионы
СК Днепр-1 нашел статусных спарринг-партнеров для зимней подготовки.
Вице-чемпион Украины обнародовал предварительный список контрольных матчей на сборах в Турции. Он выглядит так:
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25 января – Штурм (вице-чемпион Австрии)
30 января – Черно Море (лидер чемпионата Болгарии)
2 февраля – Ракув (чемпион Польши с украинцем Владиславом Кочергиным)
6 февраля – Дечич (вторая команда чемпионата Черногории)
10 февраля – Аркадаг (чемпион Туркменистана)
13 февраля – соперник уточняется
16 февраля – РФШ (чемпион Латвии)
Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 пошел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям. Официальный сезон подопечные Юрия Максимова возобновят матчем против Миная (базовая дата – 24 февраля).
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