Вице-чемпион Украины обнародовал предварительный список контрольных матчей на сборах в Турции. Он выглядит так:

Трансфер хавбека сборной Украины в Бразилию: руководство СК Днепр-1 прокомментировало ситуацию

25 января – Штурм (вице-чемпион Австрии)



30 января – Черно Море (лидер чемпионата Болгарии)



2 февраля – Ракув (чемпион Польши с украинцем Владиславом Кочергиным)



6 февраля – Дечич (вторая команда чемпионата Черногории)



10 февраля – Аркадаг (чемпион Туркменистана)



13 февраля – соперник уточняется



16 февраля – РФШ (чемпион Латвии)

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 пошел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям. Официальный сезон подопечные Юрия Максимова возобновят матчем против Миная (базовая дата – 24 февраля).

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