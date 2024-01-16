– Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от Палмейрас, как и от любых других клубов по Пихаленку, – сказал Русол.

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– А какие контакты с агентами или представителями Палмейрас были?

– Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такой мысли не было, – добавил Фридман в комментарии Tribuna.

Напомним, Пихаленок перешел в СК Днепр-1 из Шахтера в июле 2021 года за 700 тысяч евро. Его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он в 23 матчах забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро. Ранее речь шла об интересе к игроку сборной Украины от Полесья и Жироны.

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