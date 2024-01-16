Віце-чемпіон України оприлюднив попередній список контрольних матчів на зборах в Туреччині. Він виглядає так:

Трансфер хавбека збірної України в Бразилію: керівництво СК Дніпро-1 прокоментувало ситуацію

25 січня – Штурм (віце-чемпіон Австрії)



30 січня – Черно Море (лідер чемпіонату Болгарії)



2 лютого – Ракув (чемпіон Польщі з українцем Владиславом Кочергіним)



6 лютого – Дечіч (друга команда чемпіонату Чорногорії)



10 лютого – Аркадаг (чемпіон Туркменістану)



13 лютого – суперник уточнюється



16 лютого – РФШ (чемпіон Латвії)

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками. Офіційний сезон підопічні Юрія Максимова відновлять матчем проти Миная (базова дата – 24 лютого).

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