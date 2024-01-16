СК Дніпро-1 оголосив шістьох суперників на зимових зборах – зірковий українець і європейські чемпіони
СК Дніпро-1 знайшов статусних спаринг-партнерів для зимової підготовки.
Віце-чемпіон України оприлюднив попередній список контрольних матчів на зборах в Туреччині. Він виглядає так:
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25 січня – Штурм (віце-чемпіон Австрії)
30 січня – Черно Море (лідер чемпіонату Болгарії)
2 лютого – Ракув (чемпіон Польщі з українцем Владиславом Кочергіним)
6 лютого – Дечіч (друга команда чемпіонату Чорногорії)
10 лютого – Аркадаг (чемпіон Туркменістану)
13 лютого – суперник уточнюється
16 лютого – РФШ (чемпіон Латвії)
Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками. Офіційний сезон підопічні Юрія Максимова відновлять матчем проти Миная (базова дата – 24 лютого).
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