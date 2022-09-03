Французский полузащитник Металлиста Фарес Балули продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.

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27-летний вингер будет выступать за команду Александра Кучера на правах аренды до завершения текущего сезона. В СК Днепр-1 он будет носить футболку с номером 10.

Напомним, Балули – воспитанник французского Лиона, в котором и начал профессиональную карьеру. Выступал также за Монако, Лилль и бельгийский Стандарт. В марте 2021 года перебрался в харьковский Металл (9 матчей и 7 голов во Второй лиге). В Металлисте в 16 поединках Первой лиги забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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