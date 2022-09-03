Французький півзахисник Металіста Фарес Балулі продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

СК Дніпро-1 віддав серйозні гроші за оборонця з вражаючою статистикою результативності

27-річний вінгер виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди до завершення поточного сезону. В СК Дніпро-1 він носитиме футболку з номером 10.

Нагадаємо, Балулі – вихованець французького Ліона, в якому і розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за Монако, Лілль та бельгійський Стандарт. У березні 2021 року перебрався у харківський Метал (9 матчів і 7 голів у Другій лізі). У Металісті 16 поєдинках Першої ліги забив 6 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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