Сериал о "сливании" днепровского и харьковского клубов продолжает набирать обороты.

СК Днепр-1 не будет выплачивать Металлисту клаусулу за переход Александра Кучера, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

СК Днепр-1 выплатит Металлисту компенсацию за Кучера – журналист назвал серьезную сумму клаусулы

По информации источника, почетный президент днепровского клуба Юрий Береза ​​опроверг эти слухи, заявив, что информация о компенсации в 1 миллион не соответствует действительности.

Напомним, ранее журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас озвучил именно такую ​​сумму – будто столько прописано в соглашении Кучера с Металлистом в случае его досрочного ухода из клуба.

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении. Новым тренером харьковчан станет Александр Призетко.

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