Серіал про "зливання" дніпровського і харківського клубів продовжує набирати обертів.

СК Дніпро-1 не виплачуватиме Металісту клаусулу за перехід Олександра Кучера, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

СК Дніпро-1 виплатить Металісту компенсацію за Кучера – журналіст назвав серйозну суму клаусули

За інформацією джерела, почесний президент дніпровського клубу Юрій Береза спростував ці чутки, заявивши, що інформація про компенсацію у 1 мільйон не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас озвучив саме таку суму – буцімто стільки прописано в угоді Кучера з Металістом у разі його дострокового відходу з клубу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії. Новим тренером харків'ян стане Олександр Призетко.

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