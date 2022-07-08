"Не думаю, что до конца недели, мы закроем все вопросы. Либо мы останемся в Металлисте, либо мы перейдем в СК Днепр-1, а у Металлиста будет новый спортивный директор, с которым я уже переговорил. Профессиональный парень. Не хочу пока называть фамилию.

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А если уйдет Кучер, исполнять обязанности главного тренера будет Александр Призетко. Это согласовано с Ярославским. К нему полное доверие", – сказал Красников в программе "Денисов Time".

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении.

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