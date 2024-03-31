Заря и Металлист 1925 сыграли 31 марта в 22-м туре УПЛ (2:1). Счет и обзор матча чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Металлист 1925, стартовал в 15:30. Виктор Скрипник противостоял своей бывшей команде, которая удачно начала вторую часть сезона. Весной луганчане одержали две победы в 4-х турах, поднявшись из зоны переходных матчей. А вот у Металлиста 1925 дела шли скверно – лишь 1 очко в 4-х поединках под руководством Скрипника и ожесточенная борьба за выживание в элите.

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Старт игры вселил оптимизм, несмотря на откровенно посредственное состояние поля на стадионе Левый берег. На 9-й минуте Металлист 1925 создал классный момент. Имереков головой замыкал подачу углового – сейв Сапутина. Заря ответила ударом Чурко, который не попал в дальний угол. К слову, Вячеслав, как и Богдан Бутко, вернулся в стартовый состав. Именно их СМИ называли одними из главных инициаторов бойкота игры с Динамо из-за невыплаты премиальных.

После активного начала темп игры существенно упал. Лишь ближе к 30-й минуте напомнил о себе Чурко, который классным пасом пяткой запустил в прорыв Антюха. Прострел Дениса заблокировали. Яцик решился на дальний удар – неудачно.

До перерыва Заря все же вышла вперед. На 41-й минуте отличился Эдуардо Герреро. Батагов классным пасом вывел форварда один на один с кипером, а Герреро в падении протолкнул мяч в сетку. VAR офсайда не зафиксировал – 1:0 в пользу Зари. Этот гол стал единственным до перерыва.

Второй тайм начался с 45-минутным опозданием из-за воздушной тревоги в Киеве. Длительная вынужденная пауза пошла на пользу Металлисту 1925. На 63-й минуте команда Виктора Скрипника отыгралась. Подачу с углового замкнул Дмитрий Юсов. Вскоре после этого Герреро имел супершанс, чтобы снова вывести Зарю вперед, но банально не попал по мячу, находясь абсолютно один в штрафной площади.

Но на 76-й минуте панамский форвард таки забил снова. Герреро классно принял мяч, оглянулся, после чего решился на удар из-за пределов штрафной. Ярослав Проценко не выручил, пропустив в ближний угол. Дубль Эдуардо позволил Заре вновь выйти вперед.

Оставалось играть 6 минут основного времени, как в Киеве вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги. Вторая вынужденная пауза была короче и длилась полчаса. После возобновления игры счет не изменился. 2:1 – дубль Герреро принес победу Заре.

Заря выиграла третий матч в весенней части сезона, набрала 22 очка и занимает 12 место турнирной таблицы УПЛ. Металлист 1925 довел антирекордную клубную серию без побед до 10 матчей (9 поражений и одна ничья). Команда Виктора Скрипника осталась предпоследней – 15 позиция, 16 очков. Под руководством нового тренера харьковчане набрали лишь 1 балл в 5-ти турах.