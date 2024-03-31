У матчі 22-го туру чемпіонату України Колос на своєму полі поступився СК Дніпро-1 (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Колос і СК Дніпро-1 стартували після 40-хвилинної паузи, викликаної повітряною тривогою. І початок для підопічних Юрія Максимова видався на славу!

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Піхальонок вже на другій хвилині відкрив рахунок у матчі. Гуцуляк протягнув м'яч з правого флангу у центр, віддав на Філіппова, той в дотик на Олександра, який поцілив у верхній правий кут, зачепивши стійку.

За трохи Топалов ледь не вийшов сам на сам, але захисники дніпрян відтіснили, а Волинець встиг накрити м'яч. Колос на певний час затис суперника біля його воріт і був близький до того, аби зрівняти. Найреальніший шанс у "хліборобів" був після прострілу Ємця у воротарський – лише реакція Сватка врятувала гостей.

На 18-й хвилині Піхальонок закручував з далекої відстані під дальню стійку, але пробив повз каркас. Згодом Лєднєв після пасу від Філіппова не влучив у площину воріт. В середині тайму Ільїн несподівано пробив з розвороту, але Волинець контролював момент удару.

На 37-й хвилині Рангель замикав навіс головою від Топалова та пробив неточно. Був схожий шанс і у Бондаренка – Валерій у площину воріт влучив, але Волинець вчасно опинився на шляху м'яча.

Переважно відсиджуючись у захисті СК Дніпро-1 на останніх хвилинах першого тайму ледь не подвоїв свою перевагу – Філіппов отримав довгу передачу і втікав на побачення з голкіпером, але поспішив пробити і змарнував шанс.

По перерві дніпряни вимагали пенальті за гру рукою Бондаренка, але VAR порушення не побачив. На 60-й хвилині після довгої паузи через травму на полі з'явився Максим Третьяков. За трохи Піхальонок здійснив фірмове закидання зі своєї частини поля на Гуцуляка і той перекинув Фесюна, який вийшов далеко з воріт – 2:0.

Рангель у відповідь міг скорочувати, але Волинець у неймовірному стрибку дотягнувся до м'яча у лівому куті. Фесюн одразу ж здійснив алаверди, відбивши удар впритул від Гуцуляка. Колос намагався бодай скоротити і запал "хліборобів" арбітру доводилось гасити "гірчичниками". Однак, ані заміни Ярослава Вишняка, але бажання гравців результату не принесли (хоча Паулаускас був дуже близьким до гола).

Перемога повернула СК Дніпро-1 на третю сходинку турнірної таблиці, принісши 42 очки, Колос з 24-ма пунктами залишився десятим.

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