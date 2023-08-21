Наступним тренером СК Дніпро-1 може стати іспанець Гонсало Гарсія, повідомляє Ігор Бурбас.

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Іспанця розглядають як одного з кандидатів. Головною проблемою є питання безпеки через війну в Україні, адже після завершення єврокубків команда у повному складі має повернутись з Ужгорода в Дніпро.

39-річний Гарсія вже встиг попрацювати головним тренером нідерландського Твенте та хорватської Істри. У попередньому сезоні на чолі Істри Гонсало, маючи завдання не вилетіти, посів 5 місце, трохи не дотягнувши до єврокубків. Наразі фахівець без роботи.

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