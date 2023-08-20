Александр Кучер через считанные минуты после поражения от Оболони сделал резонансное заявление.

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"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, специалист возглавил днепрян в июле 2022 года. В прошлом сезоне Кучер завоевал серебряные медали УПЛ и дошел до 1/16 Лиги конференций. Впрочем, нынешняя кампания началась ужасно. СК Днепр-1 вылетел из квалификации Лиги чемпионов, затем Лиги Европы, и теперь должен обыграть Спартак Трнаву, чтобы выйти хотя бы в групповой этап Лиги конференций. На внутренней арене дела также плохи – всего 4 очка в трех турах и 11 строчка.

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