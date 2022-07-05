Большинство представителей УПЛ настроены проводить международные матчи в Польше, однако СК Днепр-1 идет своим путем.

Днепряне склоняются к варианту со Словакией, сообщает BuckarooBanzai, ссылаясь на генерального директора клуба Андрея Русола.

СК Днепр-1 объявил соперников и состав на летних сборах – двое новичков, возвращение Довбика

СК Днепр-1 уже имеет предварительную договоренность с Дунайской Стредой по стадиону. Местная MOL Arena вмещает 12 700 зрителей. Окончательного решения пока нет, поскольку остаются логистические вопросы и неопределенность, в каком турнире будет выступать украинский клуб.

СК Днепр-1 начнет свой путь из плей-офф квалификации Лиги Европы (18 и 25 августа). В случае успеха команда пройдет в групповой этап, а неудача будет означать понижение в Лигу конференций.

Россия напала на Украину: Шахтер не хочет видеть оккупантов в футболе, Металлист в кризисе без Ярославского (LIVE)