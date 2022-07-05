Вчера команда провела первый день словенских сборов в составе из 19 игроков, информирует официальный сайт клуба.

СК Днепр-1 получил отказ от именитого претендента на замену Йовичевичу, – журналист

Есть две новые фамилии – Сергей Чоботенко и Артем Громов. Также следует обратить внимание на возвращение Артема Довбика, которого ненадолго отпускали в Динамо и сборную Украины. СК Днепр-1 планирует провести в Словении 4 спарринга: 8 июля состоится игра со словенской Чардой, 14-го соперником будет кипрский Арис, 21-го – иерусалимский Бейтар, а 22-го – Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Загадкой остается имя главного тренера днепрян. Игор Йовичевич готовится возглавить Шахтер, а замену хорвату пока не нашли.

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