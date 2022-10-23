В матче 9-го тура УПЛ харьковчане не устояли против днепрян. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В сверхпринципиальной дуэли сошлись Металлист и СК Днепр-1. Изюминкой матча была фигура Александра Кучера, который противостоял своей бывшей команде, многие игроки которой ныне защищают цвета "спортклубовцев". Несмотря на скепсис некоторых экспертов относительно перспектив Металлиста в сезоне, харьковчане хорошо стартовали в УПЛ и перед противостоянием с лидером первенства шли в турнирной таблице шестыми.

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Уже на 4-й минуте мяч после удара Пихальонка попал в руку Мизюку, но арбитр матча Евгений Арановский пенальти не назначил. Вскоре Каплиенко проверил реакцию кипера днепрян выстрелом издалека – прямо в руки Валефу. Металлисту после десятой минуты удалось сбить атакующий порыв соперника – харьковчане владели преимуществом, больше держали мяч, что выглядело довольно неожиданно.

"Спортклубовцы" понемногу раскачивались и в середине тайма Гуцуляк после навеса Горбунова пробивал головой, но прямо в руки Костику. Впоследствии все тот же Горбунов навесил на Адамюка, который пробил с острого угла. Костик среагировал и отбил, но на добивании первым был Довбик. Артему, однако, не удалось попасть в сетку.

В конце тайма Гуцуляк упустил шанс открыть счет: получив мяч возле ворот Металлиста, он отпасовал на правый фланг на Адамюка, ворвался в штрафную, получил сферу назад и... пробил мимо.

После перерыва Довбик в штрафной соперника накрутил двух защитников и, вместо того чтобы пробить самому, откатил на Адамюка, которого успели накрыть защитники. На 63-й минуте гости заработали право на опасный штрафной. Довбик со стандарта попал в стенку, а после доигрывания момента мяч попал в руку Артему. Когут потерял железобетонный шанс забить в середине второй сорокапятиминутки – после навеса от Хамаша с левого фланга Игорь головой пробил впритирку со стойкой.

Днепряне в конце матча зажали соперника на его части поля, накатывая атаку за атакой. На 80-й минуте Довбик пасом нашел Назаренко в штрафной на левом фланге, тот пытался прострелить на свободного партнера, но защитник заблокировал и выбил на угловой. Через мгновение Когут пяткой сбросил под удар Бабенко и тот мощно пробил из-за пределов штрафной – в считанных сантиметрах от стойки.

В конце концов количество переросло в качество и СК-Днепр-1 забил. Довбик выиграл борьбу в центре поля, отдал на Пихальонка и Александр шикарным пасом вывел Когута один на один. Костик побежал на перехват, но не успел: хавбек днепрян в падении перекинул сферу через кипера. На 88-й минуте Металлист остался в меньшинстве – Кныш двумя ногами врезался в Бабенко и заработал удаление.

Победа принесла СК Днепр-1 22 очка и закрепила на первой строчке, Металлист с 13 пунктами – шестой.

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