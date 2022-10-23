У матчі 9-го туру УПЛ харків'яни не встояли проти дніпрян. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У надпринциповій дуелі зійшлись Металіст та СК Дніпро-1. Родзинкою матчу була фігура Олександра Кучера, який протистояв своїй колишній команді, багато гравців якої нині захищають кольори "спортклубівців". Попри скепсис деяких експертів щодо перспектив Металіста у сезоні, харків'яни добре стартували в УПЛ і перед протистоянням з лідером першості йшли у турнірній таблиці шостими.

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Вже на 4-й хвилині м'яч після удару Піхальонка влучив у руку Мизюку, але арбітр матчу Євген Арановський пенальті не призначив. За трохи Каплієнко перевірив реакцію кіпера дніпрян пострілом здалеку – прямо у руки Валефу. Металісту після десятої хвилини вдалось збити атакувальний порив суперника – харків'яни володіли перевагою, більше тримали м'яч, що виглядало дещо незвично.

"Спортклубівці" потроху розкачувались і в середині тайму Гуцуляк після навісу Горбунова пробивав головою, але прямо в руки Костику. Згодом все той же Горбунов навісив на Адамюка, який пробив з гострого кута. Костик зреагував і відбив, але на добиванні першим був Довбик. Артему, однак, не вдалось влучити у сітку.

Наприкінці тайму Гуцуляк втратив шанс відкрити рахунок: отримавши м'яч поблизу воріт Металіста, він відпасував на правий фланг на Адамюка, увірвався у штрафний майданчик, отримав сферу назад і.... пробив повз.

По перерві Довбик у штрафному суперника накрутив двох захисників і, замість того, щоб пробити самому, відкотив на Адамюка, якого встигли накрити оборонці. На 63-й хвилині гості заробили право на небезпечний штрафний. Довбик зі стандарту влучив у стінку, а після догравання моменту м'яч влучив у руку Артему. Когут втратив залізобетонний шанс забити в середині друго сорокап'ятихвилинки – після навісу від Хамаша з лівого флангу Ігор головою пробив впритирку зі стійкою.

Дніпряни наприкінці матчу затисли суперника на його частині поля, накочуючи атаку за атакою. На 80-й хвилині Довбик пасом знайшов Назаренка у штрафному на лівому фланзі, той намагався прострілити на вільного партнера, але захисник заблокував і вибив на кутовий. За мить Когут п'ятою скинув під удар Бабенкові і той потужно пробив з-за меж штрафного – у лічених сантиметрах від стійки.

Зрештою, кількість переросла у якість і СК-Дніпро-1 забив. Довбик виграв боротьбу у центрі поля, віддав на Піхальонка і Олександр чудовим пасом вивів Когута сам на сам. Костик побіг на перехоплення, але не встиг: хавбек дніпрян у падінні перекинув сферу через кіпера. На 88-й хвилині Металіст залишився у меншості – Книш двома ногами врізався в Бабенка і заробив вилучення.

Перемога принесла СК Дніпро-1 22 очки і закріпила на першій сходинці, Металіст з 13-ма пунктами – шостий.

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