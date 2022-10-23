Верес и Заря встречались в поединке 9-го тура УПЛ (0:1). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

На момент начала игры Верес опережал Зарю на 1 балл. Команда Юрия Вирта набрала 14 очков и шла четвертой в турнирной таблице УПЛ, а луганчане занимали 5 место, имея на бал меньше. Это была третья попытка Вереса наконец-то победить на родном стадионе. После возвращения на реконструированный Авангард ровенская команда сыграла вничью с Рухом и проиграла Металлисту.

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Первый тайм подарил очень мало острых моментов. У Зари можно вспомнить разве что неточный удар Чурко со штрафного и две неудачные попытки Русина – ноль ударов от луганчан в створ ворот за 45 минут. А вот у Вереса была лучшая возможность. Богдан Бутко подарил момент сопернику, однако Дахновский слишком долго думал и упустил момент для удара после выхода один на один. Долгожданный удар Кучерова в створ ворот совершенно не составил проблем для Мацапуры. Вот и все за первые 45 минут.

На старте второго тайма Заря заработала право на опасный штрафной, который гости испортили ударом в стенку. У ворот Мацапуры Имереков спас гостей, в последний момент опередив Пасича, который мог выходить один на один с кипером.

Лишь на 73-й минуте счет изменился. Вышедший на замену Денис Антюх ударом из-за пределов штрафной вывел Зарю вперед. Правда, очень помог рикошет от Вовченко, который дезориентировал Богдана Когута. Дебютный гол экс-динамовца за луганскую команду и первый для него в УПЛ за почти 2 года.

Верес быстро сравнял, но гол Геннадия Пасича после удара пяткой отменили из-за очевидного офсайда, хотя хозяева и спорили. Как раз Пасич и был в положении вне игры.

Гол Дениса Антюха в итоге стал единственным. 0:1 – Заря набрала 16 очков и обошла Верес, у которого осталось 14 баллов. Команды поменялись местами в турнирной таблице. Теперь луганчане идут четвертыми, а "красно-черные" на пятой позиции. Верес снова не выиграл на Авангарде – ничья и уже второе поражение.

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