Аргентинский легионер Доминго Бланко уже в ближайшее время может покинуть СК Днепр-1, сообщает Ole.

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28-летний полузащитник хочет вернуться в Индепендьенте и уже согласовал личные детали контракта с аргентинцами. Для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами – "красные дьяволы" планируют взять Доминго в аренду. Отмечается, что переход Бланко лично одобрил Карлос Тевес, который готовится возглавить Индепендьенте.

Напомним, Бланко перешел в СК Днепр-1 из аргентинского клуба летом 2022-го в статусе свободного агента и подписал соглашение сроком на 3 года. Футболист не может воспользоваться правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, поскольку присоединился к украинской команде уже после начала полномасштабного нападения российских оккупантов. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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