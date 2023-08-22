Аргентинський легіонер Домінго Бланко вже найближчим часом може покинути СК Дніпро-1, повідомляє Ole.

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28-річний півзахисник хоче повернутися в Індепендьєнте і вже погодив особисті деталі контракту з аргентинцями. Для завершення трансферу не вистачає домовленості між двома клубами – "червоні дияволи" планують взяти Домінго в оренду. Зазначається, що перехід Бланко особисто схвалив Карлос Тевес, який готується очолити Індепендьєнте.

Нагадаємо, Бланко перейшов у СК Дніпро-1 з аргентинського клубу влітку 2022-го у статусі вільного агента і підписав угоду терміном на 3 роки. Футболіст не може скористатися правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, оскільки приєднався до української команди вже після початку повномасштабного нападу російських окупантів. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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