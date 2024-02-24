"Сейчас бан уже снят, УЕФА сообщил нам об этом. Что касается Йовичевича, то деньги уже у него на счету, и он это подтвердил. Ранее я много наговорил на него, но он молодец.

Легенда сборной Украины назвал неожиданного фаворита в борьбе за золото УПЛ: "У Шахтера далеко не все в порядке"

С Кучером пока не рассматривали этот вопрос. На Александре нет бана. С Кучером мы просто рассчитаемся в порядке расчета со всеми, перед кем у нас есть долги. По бану мы со всеми рассчитались. С другими будем рассчитываться в пределах наших нынешних возможностей.

Можно ли было вообще избежать бана? Я уже говорил, почему это произошло. Мы рассчитывали на деньги за попадание в групповой этап Лиги конференций в прошлом году. Любой бан, любая нехватка средств откуда возникает? Клубы же фактически не зарабатывают деньги. Они могут заработать только благодаря попаданию в еврокубки. Мы продали Довбика. Пока никого продавать не хотели, потому что снова нацеливаемся на попадание в еврокубки. Поэтому возникли определенные финансовые проблемы.

Йовичевич не должен был уходить от нас. У нас была опция продления контракта, и мы ее использовали. А он воспользовался этим анексом и ушел в Шахтер. Мы точно так же подали на него в суд, считая, что если он использует аннекс, то должен был уезжать из страны, а не переходить в другой украинский клуб. Мы ожидали, что УЕФА пойдет нам навстречу и так же накажет Йовичевича. Но УЕФА всегда идет навстречу футболистам и тренерам. Поэтому, скорее всего, мы останемся ни с чем с нашим иском. Могу это сказать по опыту общения с УЕФА.

На что именно мы подавали иск? Мы подали встречный иск. Он подал на задолженность, а мы – на то, что он нарушил условия контракта. Но наша сумма иска превышала, поэтому мы сначала были достаточно спокойными. Думали, что УЕФА пойдет нам навстречу. Сейчас мы уже не уверены в этом. Но мы с ним рассчитались. А дальше еще поборемся. Но к чему это приведет – я не знаю", – рассказал Фридман в интервью Tribuna.

Леоненко спрогнозировал будущего чемпиона УПЛ и главных неудачников: "Пусть хоть Заваров с Бессоновым выходят"