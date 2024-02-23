Сразу у 11-ти футболистов будет немного побольше пенсия благодаря победе в Первой лиге.

Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало приказ о присвоении 18 спортсменам звания "Мастер спорта Украины".

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Среди прочих, в перечень вошли 11 футболистов, которые выступали за Полесье в сезоне 2022/23. Тогда житомирский клуб стал победителем Первой лиги, получив путевку в УПЛ.

Почетное звание "Мастер спорта" получили: Владислав Вакула, Василий Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушниренко, Ян Морговский, Евгений Морозко, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Дмитрий Шастал и Денис Янаков.

Напомним, Вакула нынче защищает цвета Миная, Морозко, Шастал и Янаков на правах аренды перешли в Верес, а Шаповал присоединился к Черноморцу.

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