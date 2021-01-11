СК Днепр-1 отправится на сбор 14 января в Турцию и определился только с одним спарринг-партнером – сербским Чукарички.

СК Днепр-1 планирует пересмотреть контракты футболистов – команда на дне, хотя бюджетом уступает только Динамо и Шахтеру

По информации meta-ratings, потенциальные новички могут появиться только на сборах. До этого времени клуб должен утвердить трансферный бюджет на будущий год, и погасить часть задолженностей, которые были перед уходом коллектива в отпуск.

Добавим, что днепряне проводят только свой второй сезон в элитном дивизионе. Предыдущую кампанию они завершили на седьмой строчке, а в текущем сезоне СК Днепр-1 занимает последнее место в чемпионате Украины.

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