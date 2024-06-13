Полузащитник Алейш Гарсия перебрался в Байер, информирует пресс-служба немецкого клуба. Личный контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Инсайдеры сообщают, что Жирона получила 18 млн евро, еще 2 млн предусмотрены бонусами. Не так много за капитана и одного из лучших центрхавов Ла Лиги, но именно такая клаусула была прописана в контракте. Даже этого хватает для рекордной продажи в истории каталонского клуба.

Добавим, что в общем 26-летний Гарсия сыграл за Жирону 172 матча, оформив 8 голов и 21 ассист. В статусе капитана привел "бело-красных" к третьему месту в Ла Лиге и дебютному выходу в ЛЧ. Этот турнир от Алейша никуда не денется, ведь Байер выиграл Бундеслигу и также туда пробился.

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