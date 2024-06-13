– Примерно месяц назад вашего 25-летнего защитника Николая Сираша прямо с вокзала доставили в ТЦК. Какова сейчас судьба этого мобилизованного?

– Николай сейчас находится в учебной части. Пытаемся ему как-то помочь. По нашему мнению, один из лидеров Хуста должен играть в футбол. В то же время понимаем ситуацию в стране. То есть дальше будет, как получится. Пока нет никакой конкретики.

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– Когда Николая забирали в ТЦК, это стало для клуба неожиданностью?

– Это наш игрок основного состава. Его забрали с улицы и мобилизовали. Николай исчез для всех на сутки, мы не знали его местонахождение. Он после задержания смог написать СМС с чужого телефона уже из Мукачево. Ведь его собственный гаджет забрали и не отдавали сутки. Это противозаконно – отбирать у человека его собственность.

– Будет ли команда сокращать средний возраст игроков, чтобы побольше в составе было молодежи (в связи с мобилизацией)?

– Мы еще не знаем, где будем выступать в новом сезоне, поэтому о комплектации не думаем. Вообще к комплектованию коллектива надо подходить не по возрастным параметрам, а в первую очередь по футбольным характеристикам.

Существенное омоложение коллектива в связи с мобилизацией – сложный вопрос, и все команды будут над ним задумываться. Понятно, что сейчас сильные и одновременно молодые игроки (немобилизационного возраста, – прим. автора) будут пользоваться повышенным спросом на украинском футбольном рынке. Но как оно будет дальше, представить сложно, – резюмировал Цыткин в комментарии УФ.

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