СК Днепр-1 планирует пересмотреть контракты футболистов – команда на дне, хотя бюджетом уступает только Динамо и Шахтеру
Руководство СК Днепр-1 недовольно результатами команды, на которую тратят серьезные средства.
После выхода из отпуска (10 января) днепровский клуб собирается пересмотреть контракты футболистов, утверждает Meta-ratings.
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С некоторыми игроками вообще хотят попрощаться. В частности, в зоне риска ветераны, которые не оправдали надежд. Бюджет СК Днепр-1 уступает только Динамо и Шахтеру, но в турнирной таблице УПЛ команда Йовичевича идет последней.
Добавим, что днепряне проводят только свой второй сезон в элитном дивизионе. Предыдущую кампанию они завершили на седьмой строчке.
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