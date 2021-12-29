После выхода из отпуска (10 января) днепровский клуб собирается пересмотреть контракты футболистов, утверждает Meta-ratings.

Хобленко заинтересовал клуб из экзотического чемпионата – СК Днепр-1 не настроен отпускать лидера

С некоторыми игроками вообще хотят попрощаться. В частности, в зоне риска ветераны, которые не оправдали надежд. Бюджет СК Днепр-1 уступает только Динамо и Шахтеру, но в турнирной таблице УПЛ команда Йовичевича идет последней.

Добавим, что днепряне проводят только свой второй сезон в элитном дивизионе. Предыдущую кампанию они завершили на седьмой строчке.

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