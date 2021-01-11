СК Дніпро-1 має заборгованості по зарплатах, – ЗМІ
Дніпровський клуб не зможе підписати новачків до старту тренувального збору.
СК Дніпро-1 вирушить на збори 14 січня до Туреччини та визначився лише з одним спаринг-партнером – сербським Чукарічки.
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За інформацією meta-ratings, потенційні новачки можуть з'явитись лише на зборах. До цього часу клуб має затвердити трансферний бюджет на майбутній рік, і погасити частину заборгованостей, які були перед відходом колективу у відпустку.
Додамо, що дніпряни проводять лише свій другий сезон в елітному дивізіоні. Попередню кампанію вони завершили на сьомій сходинці, а у поточному сезоні СК Дніпро-1 посідає останнє місце у чемпіонаті України.
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