СК Дніпро-1 вирушить на збори 14 січня до Туреччини та визначився лише з одним спаринг-партнером – сербським Чукарічки.

СК Дніпро-1 планує переглянути контракти футболістів – команда на дні, хоча бюджетом поступається лише Динамо і Шахтарю

За інформацією meta-ratings, потенційні новачки можуть з'явитись лише на зборах. До цього часу клуб має затвердити трансферний бюджет на майбутній рік, і погасити частину заборгованостей, які були перед відходом колективу у відпустку.

Додамо, що дніпряни проводять лише свій другий сезон в елітному дивізіоні. Попередню кампанію вони завершили на сьомій сходинці, а у поточному сезоні СК Дніпро-1 посідає останнє місце у чемпіонаті України.

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