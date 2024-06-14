Украинский полузащитник Андрей Гамзик стал игроком Байера, сообщает Legioners.ua.

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15-летний футболист подписал с чемпионом Германии контракт сроком на 4 года и будет выступать за команду U-17.

Прошлый сезон наш земляк провел в Фортуне U-15 из Дюссельдорфа. В первом круге он в 12 матчах забил 7 голов и отдал 3 ассиста, а вторую часть пропустил из-за повреждения.

Напомним, Гамзик – воспитанник Металлиста 1925. В 2022 году он вместе с коллективом U-14 выиграл турнир Novesia Cup, в котором харьковчане побеждали сверстников из Боруссии Д, Боруссии М, Фортуны и Кельна. Андрей тогда был признан лучшим игроком турнира.

К слову, ныне за молодежные команды Байера уже выступают два украинца – 17-летний голкипер Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов.

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