ПФЛ обнародовала список команд, которые будут выступать в Первой и Второй лигах в следующем сезоне.

Ворскла и Александрия теперь сойдутся во Второй лиге / Сайт УПЛ

Распределение и состав групп сегодня (13 июня) были утверждены на VI Конференции ПФЛ Украины, информирует пресс-служба организации.

Чемпион Второй лиги может сняться с соревнований из-за закона о мобилизации

Формат Первой лиги остается неизменным, но теперь две группы несколько сократили – по 9 команд вместо 10.

Группа А Первой лиги: Агробизнес, Буковина, Эпицентр, Металлист, Нива Т, Подолье, Прикарпатье и Хуст остались. Хуст вылетел по итогам сезона, но "забрал" место Дружбы, которая снялась после выигрыша Второй лиги. Из УПЛ сюда опустился Минай.

Группа Б Первой лиги: Виктория, Диназ, Левый берег, Полтава и ФСК Мариуполь остались. Металлист 1925 опустился из УПЛ, а Звягель и ЮКСА поднялись из Второй лиги. Кудривка-Нива перебралась из группы А в Б.

Список участников Второй лиги существенно расширился. Вместо единого чемпионата на 15 участников будет разделение на 2 группы – по 11 и 12 команд.

Группа А Второй лиги, 11 команд: Нива В, Скала 1911, Реал Фарма и Рух-2 остались. Новые клубы – Ольховцы, Куликов, Пробий и Ревера 1908. Верес-Изотоп-2, Полесье-2, Нива Т-2 – дубли, которые заявили.

Группа Б Второй лиги, 12 команд: Локомотив, Тростянец и Чайка остались. Горняк-Спорт, Кремень, Чернигов и МФК Металлург опустились из Первой лиги. Абсолютно новых имен нет. Заявленные дубли – Ворскла-2, Колос-2, Левый берег-2, Металлист 1925-2, Александрия-2.

Базовый день старта соревнований в Первой лиге – 25 июля, во Второй – 5 августа. Информацию относительно формата соревнований и перехода между лигами ПФЛ предоставит позже.

Карпаты возвращаются: в УПЛ их ждет страстное дерби с Рухом, революция состава и... вероятное разочарование