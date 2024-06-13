Руководство Динамо в нынешнее межсезонье не жалеет денег на усиление состава.

После Максима Брагару и Александра Пихаленка третьим новичком киевлян должен стать центрбек Брайан Себальос.

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Журналист Пипе Сьерра раскрыл финансовые условия перехода 23-летнего колумбийца в Динамо. Вице-чемпионы Украины заплатят Форталезе 1,5 млн долларов, а сам Себальйос получит контракт на 5 лет. Бразильский клуб также сохранит определенный процент с потенциальной перепродажи защитника.

Ранее сообщалось, что следующий новичок Динамо прибудет в Киев 21 июня, пройдет медосмотр и подпишет все необходимые документы для завершения трансфера.

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