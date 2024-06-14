Как сообщает УФ, вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак отметил, что вторую команду полтавского клуба возглавит Ия Андрущак, которая ранее работала с молодежной командой полтавчан U-19.

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Команда будет состоять из футболистов, рожденных в 2004 году и позже, и будет базироваться на стадионе Молодежный в Полтаве.

К слову, этом сезоне из Второй в Первую лигу пробились три команды: Дружба из Мировки (команда официально снялась с розыгрыша следующего чемпионата), ЮКСА и Звягель.

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