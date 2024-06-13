Как сообщает The Boot Room, накануне старта Чемпионата Европы 2024 Арсенал известил Зинченко и Тирни, что "канониры" не рассчитывают на них в следующем сезоне, поэтому обоих левых защитников выставили на трансфер.

Зинченко уничтожил обидчика Миколенко: "Зачем это делать, что ты этим кому доказываешь?"

Главный тренер Арсенала Микель Артета решил, что украинец и шотландец не соответствуют требованиям команды. Наставник уважает Александра, отмечает источник. Однако игрок сборной Украины проигрывает в его глазах конкуренцию и японцу Томиясу, и поляку Кивьору.

Добавим, что соглашение Зинченко с Арсеналом действует еще 2 года. В этом сезоне Александр сыграл за "канониров" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 38 миллионов евро.

Манчестер Сити выиграл четвертое подряд чемпионство, Арсенал снова с серебром АПЛ – Зинченко сыграл впервые за три матча