УПЛ традиционно провела анкетирование клубов по завершении сезона и назвала лучшего тренера, лучшего арбитра, лучшего футболиста, лучшего вратаря и лучшего молодого игрока.

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Лучшим тренером был признан рулевой донецкого Шахтера Марино Пушич. Футболистом сезона стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков. Звание лучшего молодого игрока получил вингер Руха Илья Квасница.

Лучшим за всех остальных арбитров стал Николай Балакин из Киевской области. Победителем в номинации "лучший голкипер" стал Георгий Бущан из Динамо.

Также в топ-3 голкиперов вошли Дмитрий Ризнык из Шахтера и Кирилл Фесюн из Колоса. Среди игроков выделили представителей Динамо Владислава Ваната и Николая Шапаренко, а между младших – полузащитника Динамо Назара Волошина и защитника Руха Богдана Слюбика.

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