Наполи сделал первое предложение Жироне по 26-летнему украинцу, утверждает AS.

Жирона официально продала капитана в Байер – скромной суммы хватило для трансферного рекорда

Трехкратные чемпионы Италии дают за Довбика 35 млн евро. Сейчас это самая большая и самая конкретная ставка на столе Жироны. Ранее Атлетико испытал нервы каталонцев суммой в 25 млн, но сразу получил отказ. В любом случае завершение трансфера ожидается лишь после выступления Довбика на Евро-2024.

Наполи провалил постчемпионский сезон и готовит серьезную перестройку состава. Партенопейцы рассчитывают выручить более 100 млн евро за Виктора Осимхена и пригласить нескольких новичков, среди которых точно будет центрфорвард.

Атлетико разобьет копилку ради Довбика – Симеоне поставил дедлайн, но все зависит от Украины на Евро