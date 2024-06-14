МВД Германии будет скрупулезно опекать украинскую команду от возможных провокаций.

"Сборной Украины во время Евро-2024 будет предоставлена особая защита.

Румыния – Украина: первый матч "сине-желтых" на Евро прокомментирует звездный дуэт, который служит в ВСУ

Для нас это особый вызов, и мы готовимся к этому", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Напомним, чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины будет выступать в группе Е, где будет бороться за выход в 1/8 финала турнира с Румынией, Словакией и Бельгией.

Свой первый поединок "сине-желтые" проведут 17 июня против румын. Начало встречи в 16:00.

Сборная Украины провела необычную первую тренировку на Евро-2024 – тысячи зрителей, исполнение гимна и ожидаемая потеря