Шеф-скаут Карпат Глеб Корниенко в ближайшее время не покинет клуб.

Как сообщает Sport.ua, главный тренер Карпат Мирон Маркевич выразил недовольство относительно работы Глеба Корниенко, тогда как владелец зелено-белых Владимир Маткивский полностью доволен тем, как работает соучредитель платформы PASS в клубе. Именно его слово решило вопрос о возможном увольнении шеф-скаута.

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Напомним, что Глеб Корниенко, бывший скаут Шахтера и Днепра-1, присоединился к Карпатам в феврале текущего года.

К слову, команда из Львова заняла второе место в Первой лиге прошлого сезона и добыла путевку в УПЛ.

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