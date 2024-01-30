Товарищеский матч 30 01 2024

Динамо – Пахтакор – 5:1

Голы: Ванат, 12 (пен.), 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Динамо: Нещерет (Моргун, 46) – Гусев (Караваев, 46), Попов (Дячук, 6), Сирота (Михавко, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Рамадани (Малиш, 46), Андриевський (Бражко, 46) – Бенито (Кабаева, 46), Шапаренко (Царенко, 46), Волошин (Диалло, 46) – Ванат (Пономаренко, 46)

Реабилитация начала удаваться со старта – Ванат в ударе

После двух подряд стартовых поражений Динамо встретилось с Пахтакором, который возглавляет легенда киевского клуба Максим Шацких.Волошин уже на 30 секунде блестящим пасом забросил со своей половины на ход Ванату, но нападающий сборной Украины после того, как убежал от двух оппонентов, не развил атаку. Алексей Гусев, сын легендарного Олега, неплохо отрабатывает на своем правом фланге обороны – сначала отбор, затем блок. На угловом уже Сирота и Ванат страхуют партнеров на границе вратарской.

Динамо – Пахтакор: онлайн-трансляция матча – Шовковский против другой легенды

Гол пришел с пенальти, которому предшествовал странный момент Пахтакора. Дубинчак развернулся на своей половине, дал вперед, но Волошин начал смещаться к своим воротам и едва не привез потерей. Хорошо, что Рамадани подчистил. А дальше уже Андриевский обыгрался в стеночку с Шапаренко и забросил на левый фланг. Ванат прошел двух соперников, заработал 11-метровый, сам же его и реализовав. Снова Рамадани неплохо читает игру, снова перехватывая перед штрафной Динамо. Ванат принимает дальний пас Гусева на правом фланге и выводит Шапаренко на удар почти с 11 метров – блок.

Рамадани и Гусев-младший нравились до пропущенного мяча

Двое футболистов очень нравятся в оборонительной работе, не забывая и ходить вперед. Гусев перехватывает на чужой половине, Рамадани зарабатывает опасный штрафной. Бенито головой сбрасывал на дальнюю стойку, которую несколько забыли замкнуть. Македонский опорник еще и с тянет мяч вперед. А на 24 минуте уже сам пробивает Рамадани после очередного прохода и подбора. Жесткий отбор Попова на фланге. Судья выписал Денису желтую за игру локтем, хотя борьба происходила внизу и не было особых грубостей.

Шапаренко тяжеловато дышит. Много беготни без мяча приходится выполнять Николаю на позиции под нападающим. Однако на 35 минуте видим, что все было не зря. Бенито на левом фланге отрезал двоих и пробросил десятке в штрафную. Шапаренко получил множество времени и выполнил нацеленный пас на Ваната, который в окружении пары оппонентов сумел прошить голкипера. Адхамзода ворвался в коридорчик, который образовался после паса пяткой Холдорхонова, который отрезал Гусева и Рамадани. Далее игрок Пахтакора спокойно качнул Попова и покатил мимо Нещерета. Интересно, что именно с выброса голкипера на Ваната пришел этот пропущенный гол.

Шедевр Бенито на десерт тайма, Шапаренко начал влиять на игру десяткой

А вот и украшение матча. На все про все от Нещерета до взятия ворот – 23 секунды! Классный выход из-под прессинга через смещение Ваната и Шапаренко назад. Освобождается пространство для Волошина слева, а Бенито пяткой идеально замыкает кросс Назара. Нигерийский вингер в ударе. Гол в матче против Легии, ставший первым для Динамо в 2024 году, а теперь снова забил и отметился эффектным передасистом. Не обошлось без пикантного момента. Шапаренко, поговаривают, встречается с младшей дочерью Максима Шацких.

В перерыве Шовковский сменил всю команду. И уже на старте второй половины мы увидели еще один пример удивительно эффективного выхода из обороны в атаку от голкипера. Добрячую минуту катали, Царенко успел начать эту атаку слева на своей половине и замкнуть уже ближе к правой зоне. Караваев покатил за спины, Кабаев нашел Антона в отличной позиции, идеальный удар в касание увенчал комбинацию. Диалло подобрал в центре, обыгрался с Царенко и пробил над воротами. Снова отмечаем, как быстро движется мяч у динамовцев через передачи в касание.

Пас Царенко перехватили, но получилось прямо на ход Караваеву, который не сумел переиграть вратаря узбеков. Самба Диалло хорошо включается из глубины и постоянно пытается резким пасом запустить вперед партнеров. Активная оборона и от других футболистов с довольно высоким поднятием линии. Царенко грешит обрезками. Одна из таких дала шанс Пахтакору пробить из пределов штрафной, рядом с правой стойкой. Пономаренко запускает свечу на правый полуфланг, Караваев сразу же на линию вратарской, Царенко чудом не забивает.

Диалло накрутил сразу 3 соперников, подобрав мяч на своей половине, а дальше партнеры не довели до ума. Динамо, впрочем, не остановилось. Бражко приложился издали – голкипер потянул из-под перекладины. Михавко после подачи углового от Царенко прекрасно набегал, сняв снаряд на линии вратарской – совсем близко к 5:1 было. И снова юный Матвей Пономаренко блестяще подыгрывает Караваеву, очередной сейв кипера Пахтакора.

Пономаренко тоже заслужил на гол, Моргун выручил – шедевром и подытожили

Роскошная диагональ Бражка переключает фланг атаки. Жаль, что Караваев не поддержал почин капитана со второго тайма. Моргун потащил удар со штрафного. А начался момент с досадной обрезки Михавка, на которого никто особо не давил. Парировал 22-летний вратарь Динамо и коварный удар со штрафного низом. Диалло на приеме отрезает двух узбеков и со своей половины отправляет на ход Пономаренко, который сместился слева. Матвей пробил низом, голкипер на месте. Самба интенсивно сегодня действует, много рывков, дриблинга, острых передач.

Зато удар сенегальца подвел. Кабаев справа открылся в широкой позиции и прострелил, а вот левый вингер пробил в собственную же ногу. Бражко с правой эффектно реализовал стандарт, пробив во вратарский угол. Таки имеем 5:1! Царенко подал штрафной с правого фланга, двое проскочили мимо мяча, тогда как автор пятого забитого мяча пробил в блок. В конце встречи Малыш с подачи Караваева чудом не забил шестой – узбекский футболист вынес из пустых ворот. Пономаренко на левом фланге получил заброс от Вивчаренко, но не прошил голкипера.