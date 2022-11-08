СК Днепр-1 и Шахтеру не пришлось прибегать к тяжелым переговорам, чтобы определить стадион для своего предстоящего матча.

Днепряне надеялись перенести поединок в Кошице, однако он точно состоится в Ужгороде, сообщает ТаТоТаке.

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Все решили посторонние обстоятельства. На стадионе в словацком городе перестилают газон, поэтому он будет недоступен. СК Днепр-1 рассчитывает, что во встрече на ужгородском Авангарде примут участие все легионеры, кроме травмированного Доминго Бланко.

Поединок между этими командами запланирован на 19 или 20 ноября в рамках 14-го тура УПЛ. Сейчас днепряне опережают Шахтер на 5 пунктов, но сыграли на один матч больше.

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