Футбол 24 поспілкувався з Іваном Петряком, Валерієм Бондарем та Богданом Михайліченком про виступи у єврокубках сезону 2022/23.

Шахтар можна критикувати за останню гру й розгромну поразку від РБ Лейпциг. А можна і радіти, адже команда Йовічевіча все ж продовжує свій шлях у єврокубках. Третє місце у Лізі чемпіонів гарантувало донеччанам плей-офф Ліги Європи.

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Що думають "гірники" про груповий етап і чого чекають від жеребкування другого за престижністю євротурніру (7 листопада), розпитав Футбол 24. Чотири однакові запитання, але різні відповіді.

Як оцінюєте виступи Шахтаря на груповому етапі ЛЧ?

Іван Петряк: Після жеребкування всі вирішили, що ми фінішуємо на четвертому місці з нулем очок. Вважаю, ми впорались із завданням, дуже гарні матчі провели. Моментами трохи не пощастило, моментами навпаки щастило, але це футбол. Десь не забили на останніх секундах, десь нам забили. Нічого страшного. В цілому я оцінюю позитивно виступи, адже у нас є єврокубкова весна.

Богдан Михайліченко: Звісно, коли ми дізнались групу, то всі думали, що наберемо одне очко. Але Шахтар не звертав на це увагу та рухався від гри до гри, здобував очки. Ми не думали, де будемо – просто грали. Так сталось, що навіть була можливість вийти у Лігу чемпіонів. Але в останній грі ми були слабшими. Тому вважаю, що Ліга Європи – це хороший результат.

Валерій Бондар: Можу оцінити позитивно, адже вийшли у євровесну. Завдання-мінімум виконали, яке ми хотіли, яке від нас вимагали. На жаль, не вдався останній матч, тому були трохи засмучені. Нічого, зробимо висновки.

Який матч за емоціями, результатом чи грою запам'ятався найбільше?

Петряк: Чесно кажучи, кожен. Лейпциг на виїзді обіграли 4:1, потім з Реалом вдома 1:1, на останніх секундах пропустили. На Селтік Парк була шикарна атмосфера... Важко виділити якийсь один.

Михайліченко: Дві з гри з Реалом, адже не кожен день граєш з такими командами. Було дуже приємно протистояти таким гравцям.

Бондар: Найбільше розчарування було після Реала, коли зіграли 1:1. Залишалось всього 20 секунд. Було дуже неприємно. Я просто пригадую ті емоції, коли ми вигравали у них двічі (сезон 2020/21 – прим.). Тоді й впевненості додавалось. Нічого страшного. Це досвід, хоч і гіркий.

Хто був головним героєм Шахтаря у цій Лізі чемпіонів?

Петряк: Мішка Мудрик, звичайно ж. Забивав вирішальні м'ячі, такі потрібні усій команді. Брав на себе гру, тягнув команду, допомагав партнерам. Молодець! Але хотілося б відзначити усіх. Хоч Міша і робив результат, але працювали ж усі – від голкіпера до нападників.

Михайліченко: Хотів би сказати, що вся команда билась і змагалась. Виділити когось? Я б виділив не одного, а кількох, зокрема наших молодих футболістів, які у такому віці вели команду за собою.

Бондар: Уся без винятку команда.

Кого б хотіли у суперники в плей-офф Ліги Європи?

Петряк: Звичайно, приглядались. Тяжко сказати. Звичайно, хочеться проходити якомога далі. Ліга Європи – це Ліга Європи. Але буває ж так, що сильніших опонентів можеш пройти, а слабших – ні. Треба дивитись жеребкування і вже потім працювати.

Михайліченко: Ще нічого не думали, про це не розмовляли. Зараз у нас дуже складний графік, тому головне – відновлюватись та готуватись до наступного матчу. Жеребкування 7 листопада... Звісно, хотілось б таку команду, з якою ми б змогли зіграти й пройти далі.

Бондар: Зараз скажу, що хотіли одного, а випаде зовсім інший. Не хочеться зараз прогнозувати, будемо у понеділок дивитись.

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