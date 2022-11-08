СК Дніпро-1 та Шахтарю не довелося вдаватися до важких перемовин, щоб визначити стадіон для свого майбутнього матчу.

Дніпряни сподівалися перенести поєдинок в Кошице, однак він точно відбудеться в Ужгороді, інформує ТаТоТаке.

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Все вирішили сторонні обставини. На стадіоні у словацькому місті перестилають газон, тому він буде недоступний. СК Дніпро-1 розраховує, що у зустрічі на ужгородському Авангарді візьмуть участь усі легіонери, окрім травмованого Домінго Бланко.

Поєдинок між цими командами запланований на 19 або 20 листопада в рамках 14 туру УПЛ. Наразі дніпряни випереджають Шахтар на 5 пунктів, але зіграли на один матч більше.

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