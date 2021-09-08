Я завжди захищаю інтереси клубу. Візьмімо хоча б трансфер Емерсона. Я сказав президенту: якщо надійде вигідна пропозиція, можна продавати. У нас є Дест і Мінгеса, ми закриємо цю позицію іншими гравцями, жодних проблем. Те ж саме з Грізманном. Нам довелося прийняти непросте рішення, адже часу на пошуки заміни було обмаль. Взагалі, ситуація з Антуаном – повний відстій. У нього був великий контракт. Я погодився на трансфер, бо це допоможе вилікувати клуб.

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Перехід Люка де Йонга – зовсім не імпровізація. Ми контактували ще на початку серпня, аби проаналізувати можливість його підписання. Я давно шукав гравця зі схожим профілем. Дивно, що Барселона раніше ігнорувала таких виконавців. Зараз у нас з'являється більше варіантів, зокрема на стандартах. Інколи, передусім на завершальних хвилинах, потрібно діяти простіше. Я добре знаю Люка ще з часів нашої спільної роботи у Нідерландах. Дуже задовллений запрошенням цього гравця. Тим паче, у нас багато травмованих: Дембеле, Агуеро, Ансу, Коутінью...

Я не вважаю трансфер Суареса помилкою. Команда вимагала змін, позитивного імпульсу. Проте, зізнаюся, ми гадали, що він обере Ювентус, а не Атлетіко. У перші дні я часто думав: Рональде, чорт забирай, куди ж тебе занесло?! Той бурофакс Мессі, вотум недовіри президенту, фінансові негаразди... Повсюди одні проблеми. Утім, потрібно вчасно перевернути сторінку і рухатися далі. Зрештою, ми втратили найкращого гравця світу, але життя продовжується.

Фінал Кубка Іспанії проти Атлетіка – наш найкращий поєдинок у сезоні 2020/21. Ми провели ідеальні 90 хвилин, а Мессі перебував у фантастичній формі. Найбільше розчарування? Безумовно, поразка від Гранади на Камп Ноу. Якби ми тоді перемогли, то очолили б турнірну таблицю за 5 турів до кінця чемпіонату. Після цього команда вже не оговталась. Нам бракувало інтенсивності, елементарної концентрації, передусім у других таймах.

У пресі багато пишуть про Рікі та Умтіті, мовляв президент поставив мені ультиматум щодо продовження контракту (ігрові хвилини для обох – прим.ред). Я був здивований цією інформацією. Умтіті складно повернутися на колишній рівень. Він довго лікувався. На жаль, це не той гравець, якого ми бачили раніше. Він повинен розуміти, що у складі є кілька більш підготовлених центрбеків. Я не маю нічого проти Умтіті. Якщо футболіст викладається на тренуваннях, виглядає краще за інших, він обов'язково буде грати.

Ми розмовляємо з Рікі на тренуваннях. Він знає, над чим потрібно працювати. Зрештою, у цій ситуації потрібно думати про команду: я хочу перемагати, гравці хочуть перемагати, керівництво хоче перемагати, вболівальники хочуть перемагати... Тому я завжди ставитиму найсильніших. Коли ми перемагаємо, я хороший тренер. Коли поступаємося, мене обливають лайном. І це нормально. Хоча б дозвольте мені приймати рішення, які я вважаю правильними.

Коутінью ще можна повернути. Він має усі необхідні задатки, аби тріумфувати в Барсі. Я переконаний у цьому. Мені дуже подобається цей гравець. Остання травма стала для нього сильним ударом, і він повинен добре відновитися – як фізично, так і психологічно. Дембеле? Спочатку йому потрібно продовжити контракт. Це важливо для обох сторін. Усман – дуже сильний футболіст, якому не щастить з травмами. Він володіє відмінним дриблінгом і прекрасною швидкістю. Дембеле буде важливим гравцем для команди, коли відновиться.

Відхід Мессі усіх шокував. Лео був надзвичайно мотивований, він хотів залишитися. Звісно, що втрата найкращого у світі позначається на команді. Треба розуміти, що пішов не просто гравець, а жива емблема цього клубу протягом багатьох років. Ми завжди намагалися створити середовище та команду, в якій Мессі почувався б комфортно. Він бачив, що в цьому колективі є хлопчиська з великим майбутнім, йому було добре з нами.

Хто, якщо не Мессі? Френкі повинен зробити крок вперед. Він володіє винятковим талантом. Я завжди прошу його частіше пробивати, сміливіше продиратися до воріт суперника. Гравець такого високого рівня повинен забивати більше. Мемфіс теж володіє необхідними лідерськими якостями. У нього є особистість і характер. Так, він може стати символом цілої епохи в Барселоні.

Чи гратиме Барса красиво? Кройфф теж не завжди грав 4-3-3. Ми неодноразово переходили на схему з трьома центрбеками. Скажу лише одне: тренер, який не хоче або не знає, як адаптувати свою систему гри до конкретних обставин чи проблем, приречений на провал. У минулому сезоні ми проводили найкращі матчі у 3-5-2. Цифри це підтверджують. Я продовжую робити ставку на 4-3-3, але якщо доведеться повернутися до схеми з трьома позаду, ми це зробимо.

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