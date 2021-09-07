Каталонці готуються до протистояння з Динамо в ЛЧ. Через це на офіційному сайті клубу з'явилось представлення Динамо.

"Найвідоміша персона української команди – на лавці запасних. Це тренер Мірча Луческу, який прийшов у київський клуб минулого літа після роботи зі збірною Туреччини. 12 сезонів він тренував головного суперника Динамо – донецький Шахтар.

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У Луческу досить молодий склад, у якому є українці Віктор Циганков (правий вінгер, 23 роки) і Віталій Миколенко (лівий оборонець, 22 роки), а також уругваєць Карлос Де Пена (лівий вінгер, 29 років). Це їхні головні дійові особи", – написала прес-служба "блаугранас". З усім текстом представлення можна ознайомитись на офіційному сайті.

Зауважимо, перше протистояння Динамо і Барселони в Лізі чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 20 жовтня. Матч-відповідь запланований на 2 листопада.

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