Звичайно, я продовжую стежити за італійським футболом. І з великим ентузіазмом. Італія має неймовірні футбольні традиції і переживає відродження, про що свідчить перемога на чемпіонаті Європи. Серія А на кілька кроків відстає від АПЛ та Ла Ліги, але збірна Роберто Манчіні сильна – там багато хороших молодих гравців.

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом

Я – фанат Інтера, я підтримую особливі відносини з Інтером, і хотів би, щоб вони завжди вигравали. Минулий чемпіонат був чудовим, "ми" перервали переможну серію Ювентуса, запам'ятаємо це надовго. Шкода, що Лукаку повернувся до Англії, але важко чинити опір, коли дзвонять найкращі клуби Прем’єр-ліги. Челсі використав усі свої фінансові можливості.

Так, для мене головним фаворитом у боротьбі за Скудетто все ще є чинний чемпіон – Інтер. Лукаку пішов, але команда залишається сильною та збалансованою. Інтер узяв Джеко і зробив інші важливі підписання. У команді багато цікавих молодих футболістів. Атакувальний дует Лаутаро-Корреа? Я не знаю, чи врешті-решт вони будуть двома титуларами – є ще Джеко. Лаутаро, безумовно, гратиме, але так, Мартінес і Корреа гарантують чималу кількість голів. Сезон довгий, і вони будуть грати разом у багатьох іграх.

Кріштіану та Ювентус – це була хороша історія, яка принесла користь італійському футболу, призвела до його відродження у світі, знову зробила його конкурентоспроможним на найвищому рівні. Чудова глава. Кріштіану вважав за краще поїхати, але стан справ не змінюється. Так, Ювентус втратив Роналду, але команда все ще сильна. Будьте пильними, Ювентус – це завжди Ювентус. Наприклад, вони повернули до Турина цього молодого нападника (Мойзе Кіна – ред.), який мені подобається.

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Важливо, що Мілан повернувся до Ліги чемпіонів, на свій рівень. Футболу потрібні великі команди. Мілан знову конкурентоспроможний у Серії А та в Європі. Мессіас? Чесно, ні – не знаю цього бразильця. Я стежу за Серією А, але в минулому сезоні я мало що бачив, адже зосередився на гравцях, яких потрібно буде підписати у Вальядолід.

Ібрагімовіч дуже сильний, роки для нього не рахуються. Він – скеля, Златан має тіло тридцятирічного, а не сорокарічного. Він буде гарантувати результат, тому що вміє керувати собою, як суперпрофесіонал. Ібра гостював у мене цього літа в моєму будинку на Ібіці. Чудовий день, ми веселилися, багато говорили про футбол і про інші речі. Він приїхав з родиною, з дуже хорошими дітьми.

Моурінью, як на мене, чудовий тренер. Він покращить Серію А своїм досвідом та своїм стилем роботи. Жозе один з найкращих менеджерів у світі. Я впевнений, що у нього все буде добре в Ромі, тому що він – видатний професіонал.

Мбаппе – новий феномен? Так, у нього такі ж риси, які були у мене. У нього шалені якості, він має видатну техніку і вміє користуватися нею на високій швидкості. Кіліан проходить захисників, обігрує голкіперів. Навички бігу, як то кажуть. І, попри те, що він дуже молодий, він вже пройшов довгий шлях. Мбаппе мені подобається, вболіваю за нього.

Ще рано говорити, хто виграє Лігу чемпіонів, картина починає формуватися у чвертьфіналі. ПСЖ з Мессі, Неймаром і Мбаппе – перший претендент. Однак футбол "на папері" – це одне, а сама гра – це зовсім інше. На результат впливає багато факторів. Я грав у Реалі майже п'ять сезонів, у команді "Галактікос" (разом із Зіданом, Бекхемом та Фігу – ред.), і жодного разу не виграв Лігу чемпіонів. Перемога ніколи не є математичною, навіть якщо у вашій команді найкращі. Це також стосується ПСЖ.

Переклад та адаптація - Вадим Грищук

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