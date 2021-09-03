Новачок лондонського Тоттенхема Емерсон вперше прокоментував несподіваний трансфер до англійської Прем'єр-ліги всього через два місяці після переїзду на Камп Ноу.

"Я нічого не розумів, оскільки мені про це не було відомо. Мене викликали на розмову, і на базі я дізнався, що мене хочуть продати.

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Я зустрівся із керівництвом Барси. Вони почали розповідати про не дуже хороше фінансове становище клубу, непростий момент і потребу мене продати.

Я мав мрію грати там і зробити свій внесок в успіхи Барселони, тож заявив, що прагну залишитися. Я не дурень і зрозумів – незважаючи на аргументи, мені кажуть забиратися геть. Мене виганяли з дуже хорошими словами.

Я міг сказати, що не піду, пославшись на контракт, але прагну бути щасливий. Не хочу бути нещасливим в улюбленому клубі. Я розумів, вони думають про мій продаж, а не збереження. Зрештою, я вирішив піти. "Використали" – непідходяще слово, але від того, як зі мною вчинили, мені було боляче", – цитує бразильця Marca.

Нагадаємо, що Барселона отримала за оборонця 25 млн євро. Емерсон був на контракті з "блаугранас" із січня 2019-го. Однак, після переходу з Атлетіко Мінейро він відразу опинився в Бетісі, звідки повернувся на Камп Ноу лише цього літа.

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