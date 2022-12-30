Победа в Лиге чемпионов не позволила Челси покрыть все убытки, которые нанес коронавирус.

Лондонский клуб подвел итоги за завершившийся еще 30 июня финансовый год, сообщает BBC.

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Оборот "синих" вырос с 387,8 млн фунтов до 416,8 млн благодаря увеличению поступлений от телевидения. Впрочем, Челси потерял большие средства из-за проведения матчей при пустых трибунах. На трансферах заработать также не удалось – лондонцы продали игроков почти на 104 млн фунтов, но и сами потратили 109,7 млн. В общей сложности карманы Романа Абрамовича "похудели" на 145,6 млн фунтов.

Напомним, в прошлом сезоне Челси выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал на четвертой строчке.

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