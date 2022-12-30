Нападник Челсі визнав, що очікував більшого від переходу в лондонський клуб, і прагне знову пограти в Серії А.

"Я хочу попросити вибачення у тіфозі Інтера, адже пішов з команди не так, як це мало бути. Це повинно було статися інакше, адже вони багато чого зробили для мене і моєї сім'ї. Мені потрібно було поговорити з фанатами перед відходом.

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У глибині серця я сподіваюся, що повернуся туди. Інтер завжди у моєму серці, я закоханий в Італію і хочу одного разу повернутися. Але не наприкінці кар'єри, а швидше, щоб ще перебувати на хорошому рівні та вигравати титули.

Фізично я почуваюся дуже добре – два роки в Італії не минули дарма. Мої кондиції навіть кращі, ніж раніше. Тому зрозуміло, що нинішня ситуація в Челсі мене не влаштовує. Так, тренер обрав іншу модель гри, але я повинен адаптуватися до цього і продовжувати працювати, як справжній професіонал", – цитує Лукаку Calciomercato з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, бельгієць два роки успішно виступав за Інтер і став чемпіоном Італії, а влітку 2021-го повернувся в Челсі за 115 млн євро. У 18-ти матчах 28-річний нападник забив 7 голів, але останнім часом втратив довіру Томаса Тухеля і проводить на полі значно менше часу.

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