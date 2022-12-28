Лишний вес – страшный сон футболистов нашего времени. Какие-то сверхурочные 100 граммов могут стоить спортсмену слишком дорого. Адриано, Аилтон или Эден Азар не дадут солгать. Однако сто лет назад футбол был кардинально иным, а габариты даже становились преимуществом.

Уильям Генри Фулк появился на свет почти полтора столетия назад, однако до сих пор остается уникальной фигурой в истории английского футбола. Голкипер, вес которого составлял ориентировочно 150 килограммов, интересен для потомков не только своим внешним видом, но и футбольным наследием, которое оставил после себя. Чемпион Англии, обладатель Кубка страны и игрок национальной сборной – масштабные достижения кипера по кличке "Фетти" ("Толстяк").

Кроме того, фигура Фулка притягивала множество выдумок и мифов, подлинность которых сложно проверить. Зато известно, что Уильям в раннем возрасте начал работать на одной из шахт графства Дербишир. Еще одно занятие парня – игра в крикет. Сначала футбол существенно проигрывал двум казалось бы несочетаемым занятиям в жизни Фулка, однако впоследствии вышел на первый план.

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Большинство источников сходятся на единственном триггере его карьеры – переходе в Шеффилд Юнайтед, который вроде бы заплатил 20 фунтов шахтерской команде Блэквелл. Говорят, Фулк настолько поражал своей игрой, что о нем даже написала авторитетная газета Daily Telegraph.

Начиная с 1894-го Уильям закрепил за собой статус первого номера Шеффилд Юнайтед и провел за эту команду более трехсот матчей. Один из тогдашних журналистов ярко характеризовал игру голкипера-великана:

У Шеффилд Юнайтеда есть вратарь, которому необходимо много бить. Он один из тех ребят, которые могут сесть на перекладину, когда захотят, и демонстрируют минимум неловкости, обычно свойственной большим людям.

Уильям Фулк в 21 / фото из архива

По словам очевидцев Фулк действительно обладал необычными чертами, которые традиционно несвойственны полным людям. Парадокс "Толстяка" заключался в том, что он был довольно ловким и гибким. Вскоре кипер Шеффилд Юнайтед усовершенствовал свои умения. В 1897 году его команда финишировала второй в футбольной лиге Англии, а уже в следующем сезоне "клинки" выиграли первый титул.

Тогда же Фулка вызвали в национальную сборную. Свой единственный матч за "трех львов" уникальный кипер провел против команды Уэльса и сохранил ворота на замке – победа 4:0. Вскоре Уильяма и его команду ждали очередные успехи – Шеффилд Юнайтед дважды завоевал Кубок Англии: в 1899-м и 1902-м.

Любой футболист, который может выиграть два Кубка Англии, титул чемпиона и сыграть за свою сборную в течение небольшого периода времени, свидетельствует сам за себя, – считает историк Шеффилд Юнайтед Джон Гарретт. – Я читал отчеты о матчах, где Фулка исчерпывающе описывали: большой, как гора и ловкий, как кот.

В составе Шеффилд Юнайтед / фото из архива

Историк называет "Толстяка" одной из первых настоящих суперзвезд футбола, исполнявшей роль шоумена. Неудивительно, что до наших дней дошло множество курьезных историй, обросших догадками. Одна из них свидетельствует об уникальном завтраке, во время которого Фулк съел 11 порций. Другая – о привычке кипера зависать на перекладине и даже ломать ее (из-за этого якобы вратаря Шеффилд Юнайтед не звали в сборную, предпочитая Джона Робинсона). Говорят, Уильям таким образом затягивал время.

Еще один необычный поступок был зафиксирован в игре с Ливерпулем, когда Фулк схватил нападающего Джорджа Аллана за ногу и перевернул того головой вниз. До наших дней дошла и удивительная история о том, как Уильям преследовал судью с намерением поквитаться за спорный момент в финале Кубка Англии – рефери даже пришлось прятаться в подтрибунном помещении.

Фулк в игре

С каждым годом Фулк увеличивался в объемах и набирал вес. Пресса начала писать о слабой игре кипера во время ударов низом, а клуб выступил с предложением уменьшить огромную зарплату. Уильям стал частью молодого клуба Шеффилд Юнайтед в 19-летнем возрасте и помог своей команде подняться на вершину английского футбола, однако пришло время прощания. "Толстяк" переехал в Лондон, где пополнил ряды еще одного юного клуба. Фулк стал первым вратарем "Челси" в их премьерном профессиональном сезоне.

По одной из версий, Челси рассчитывали не только на игровые качества "Фетти", использовав его образ шоумена. В матчах за лондонцев голкипер не стеснялся забросать соперников в свои ворота. А еще в клубе решили поставить за ворота Фулка двух мальчишек, ставших своеобразным прототипом болбоев. Они не только подавали Уильяму мячи, но и выполняли функции фона – внешний вид Уильяма изрядно контрастировал с детьми. Похоже, основатели Челси, братья Мирсы, знали, как заманить зрителей на трибуны.

В конце концов, "Толстяк" продолжал держать уровень и проявил себя как мастер по отражению пенальти. В поединке с Бертоном вратарь Челси потянул два удара с отметки, а игрок соперника поразил искренним признанием: "А куда мне еще оставалось бить?"

Уильям Фулк / фото из архива

В 1906 году Фулк стал игроком Брэдфорда. В третьей и последней команде в карьере Уильяма тоже не обошлось без мифического курьеза. В поединке с Аккрингтоном кипер Брэдфорда нуждался в замене вратарского свитера. Он был красного цвета и сливался с формой соперника. Конечно, в таких условиях найти гигантскую одежду оперативно не смогли, поэтому Фулк завернулся в простыню. Как ни странно, вратарь Брэдфорда сыграл на "сухо" – победа 1:0.

Уильям Фулк простился с футболом в 33. Вместе с женой Беатрис бывший вратарь занимался магазином и пабом в Шеффилде. По другим призрачным версиям – последние годы жизни Фулка оказались очень сложными и ему даже приходилось работать на пляже своеобразным аниматором. Говорят, отдыхающие участвовали в интересном квесте и пытались реализовать пенальти в ворота когда-то звездного кипера. Если эта история подлежит большим сомнениям, то, к сожалению, бесспорен другой факт. Уильям "Толстяк" Фулк умер в 1916-м. Причиной смерти колоритного кипера называют цирроз печени – к моменту смерти "Фетти" исполнилось всего 42.