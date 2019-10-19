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Симеоне выделил проблемы Атлетико, которые привели к потере очков в матче против Валенсии

19 октября 23:08 9 Читати українською
Симеоне выделил проблемы Атлетико, которые привели к потере очков в матче против Валенсии
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью против Валенсии (1:1) в матче 9 тура чемпионата Испании.

35’ Диего Коста
 
Даниэль Парехо 82’
Кангин Ли 90+1’
35’ Диего Коста
82’ Даниэль Парехо
90+1’ Кангин Ли

"Игра была очень равной в первом тайме. Во втором они заставили нас опуститься глубже, мы не могли вернуться в контратаки. Это был тяжелый матч.

Атлетико доигрывал матч против Валенсии вдесятером – мадридцы потеряли Жоау Фелиша из-за травмы

Что касается Фелиша, я не разговаривал с ним, но думал, что его повреждение несерьезное. Однако врач сказал мне, что наоборот – это что-то серьезное. Надеемся, что Жоау вскоре снова будет с нами.

У нас новая команда, мы должны привыкнуть к ней, этого можно достичь работой и настойчивостью. На днях у нас был плохой первый тайм против Вальядолида (0:0), а затем второй хороший. Сегодня все было наоборот. У нас нет баланса, чтобы справляться в матчах.

Особенно это ощутимо, когда соперник заставляет вас страдать, нужно сохранять спокойствие. Не стоит искать виновных, нужно работать, работать и еще раз работать", – приводит слова Симеоне AS.

К слову, Атлетико не может одержать победу в трех матчах Примеры подряд – "матрасники" поделили очки с Реалом, Вальядолидом и Валенсией.

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Испания Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Атлетико - Валенсия
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