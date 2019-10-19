Атлетико доигрывал матч против Валенсии вдесятером – мадридцы потеряли Жоау Фелиша из-за травмы

Мадридский Атлетико потерял своего форварда Жоау Фелиша, который получил повреждение в матче 9 тура Примеры против Валенсии.

Португалец травмировал голеностоп и покинул поле за десять минут до конца встречи, информирует Marca.

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К тому времени Диего Симеоне использовал все свои замены, поэтому Атлетико пришлось заканчивать игру вдесятером, что помешало "матрасникам" вырвать победу (1:1). Уже через три дня мадридцы будут принимать леверкузенский Байер в рамках 3 тура Лиги чемпионов, и Фелиш может пропустить встречу.

Напомним, что на неделе 19-летний португалец вместе со своей сборной потерпел поражение от Украины в отборе на Евро-2020 (1:2).

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