toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Сімеоне виділив проблеми Атлетіко, які призвели до втрати очок у матчі проти Валенсії

19 жовтня 23:08 43 Читать на русском
Сімеоне виділив проблеми Атлетіко, які призвели до втрати очок у матчі проти Валенсії
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував нічию проти Валенсії (1:1) у матчі 9 туру чемпіонату Іспанії.

35’ Дієго Коста
 
Даніель Парехо 82’
Кангін Лі 90+1’
35’ Дієго Коста
82’ Даніель Парехо
90+1’ Кангін Лі

"Гра була дуже рівною в першому таймі. У другому вони змусили нас опуститися глибше, ми не могли повернутися до контратак. Це був важкий матч.

Атлетіко догравав матч проти Валенсії вдесятьох – мадридці втратили Жоау Феліша через травму

Що стосується Феліша, я не розмовляв з ним, але думав, що його пошкодження несерйозне. Однак лікар сказав мені, що навпаки – це щось серйозне. Сподіваємося, що Жоау незабаром знову буде з нами.

У нас нова команда, ми повинні звикнути до неї, цього можна досягнути роботою і наполегливістю. Днями у нас був поганий перший тайм проти Вальядоліда (0:0), а потім другий хороший. Сьогодні все було навпаки. У нас немає балансу, щоб справлятися в матчах.

Особливо це відчутно, коли суперник змушує вас страждати, потрібно зберігати спокій. Не варто шукати винних, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати", – наводить слова Сімеоне AS.

До слова, Атлетіко не може здобути перемогу в трьох матчах Прімери поспіль – "матрацники" поділили очки з Реалом, Вальядолідом і Валенсією.

Хетафе вдома переміг Леганес, Атлетіко та Валенсія розійшлись миром: 9-й тур Прімери, матчі суботи

blog_ava
Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном
19 жовтня
3272
Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
37
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук