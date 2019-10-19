Сімеоне виділив проблеми Атлетіко, які призвели до втрати очок у матчі проти Валенсії

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував нічию проти Валенсії (1:1) у матчі 9 туру чемпіонату Іспанії.

"Гра була дуже рівною в першому таймі. У другому вони змусили нас опуститися глибше, ми не могли повернутися до контратак. Це був важкий матч.

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Що стосується Феліша, я не розмовляв з ним, але думав, що його пошкодження несерйозне. Однак лікар сказав мені, що навпаки – це щось серйозне. Сподіваємося, що Жоау незабаром знову буде з нами.

У нас нова команда, ми повинні звикнути до неї, цього можна досягнути роботою і наполегливістю. Днями у нас був поганий перший тайм проти Вальядоліда (0:0), а потім другий хороший. Сьогодні все було навпаки. У нас немає балансу, щоб справлятися в матчах.

Особливо це відчутно, коли суперник змушує вас страждати, потрібно зберігати спокій. Не варто шукати винних, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати", – наводить слова Сімеоне AS.

До слова, Атлетіко не може здобути перемогу в трьох матчах Прімери поспіль – "матрацники" поділили очки з Реалом, Вальядолідом і Валенсією.

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